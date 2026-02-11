マンチェスター・シティを率いるジョゼップ・グアルディオラ監督が、現地２月11日のフルアム戦（プレミアリーグ第26節）を前に、不調が囁かれるアーリング・ハーランドについて語った。英紙『The Guardian』が伝えている。25歳のノルウェー代表FWは、シティ加入の４年目の今季も開幕からゴールを量産していたが、ここのところ得点ペースが低下。直近のリーグ戦８試合でPKからの２点しか奪えておらず、流れの中からに限れば、２