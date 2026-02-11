【その他の画像・動画等を元記事で観る】 Uruが2月18日にリリースするニューアルバム『tone』の全曲ダイジェスト映像を、オフィシャルYouTubeチャンネルにて公開した。 ■Uruの表現の幅と声のトーンの多彩さを堪能できる、アルバムの一端を味わえる映像に 『tone』は、前作『コントラスト』から約3年ぶりとなるフルアルバムで、タイトルが示すとおり“声や感情の濃淡”をテーマに制作された作品。日々