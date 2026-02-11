【その他の画像・動画等を元記事で観る】 4人組バンド・カブトムシが、3月25日に3rdアルバム『Panorama Pig』をリリースすることが決定。スタジオフルアルバムのリリースは、前作『飛来者』以来実に2年ぶりとなる。 ■先行シングル「Piece Of」はあらゆる境界を軽やかに超えていくバンドの現在地を示す曲に 『Panorama Pig』は、これまで培ってきたバンドアンサンブルを軸にしながら、即興性を大胆に歌へと持ち込む