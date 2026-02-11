2026年2月10日、韓国・聯合ニュースTVは「安楽死を目的に外国へ行こうとしていたとみられる60代の男性の出国を、警察が航空機の離陸を遅らせることで阻止した」と伝えた。仁川国際空港警察団によると、9日午前9時30分ごろ、男性の家族から「父が安楽死を目的に出国しようとしている」との通報が入った。肺線維症と診断されているこの男性は、同日午後12時5分発、パリ行の航空機に搭乗する予定だった。午前10時ごろ警察官が駆け付け