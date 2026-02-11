中国国家統計局が発表したデータによると、1月の全国の消費者物価指数（CPI）は前年同月比0．2％上昇しました。うち都市は0．2％上昇、農村は0．1％上昇しました。食品価格は0．7％下落し、非食品価格は0．4％上昇しました。消費財価格は0．3％上昇、サービス価格は0．1％上昇しました。1月の食品、たばこ、酒、外食類の価格は前月比横ばいでした。食品のうち、卵類の価格は2．7％上昇し、CPIの上昇に0．01ポイントの影響を与えま