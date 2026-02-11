この記事をまとめると ■F40・F50に続くスペチアーレとして「エンツォ・フェラーリ」が発表された ■エンツォ・フェラーリは高性能なエアロダイナミクスを予感させるスタイリング ■CFRP製モノコックタブに6リッターV12を搭載して最高速度は350km/h以上を誇った 21世紀スペチアーレは「エンツォ・フェラーリ」から始まった フェラーリの創立40周年を記念するアニバーサリーモデルとして1987年に発表され、のちに誕生したコンペテ