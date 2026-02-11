女優でモデルのKoki,（23）が11日、自身のインスタグラムを更新。姉でモデル、フルート奏者のCocomi（24）撮影の最新ショットを披露した。「Outfit of today」（今日の服装）と書き出すと、カーキのジャケットに黒のバッグ、デニム姿の最新ショットをアップ。バッグは高級ブランド、ルイ・ヴィトンのものだとし「Photo by sis」とCocomiが撮影したものと記した。Koki,は俳優の木村拓哉と歌手・工藤静香の次女。インスタグ