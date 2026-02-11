国会議事堂共同通信社は11日、衆院選当選者（465人）のうち、立候補者アンケートに答えた403人の回答内容を分析した。憲法9条に自衛隊の存在を明記する改正に「賛成」と答えたのは「どちらかといえば」を含め81.1％に上った。「反対」は「どちらかといえば」を含め9.4％。婚姻に伴う改姓に関して3択で聞いたところ「同姓を維持しつつ、通称使用の機会を拡大」63.8％、「選択的夫婦別姓を導入」24.8％、「現行制度を維持」7.4％と