日本有数の観光地、神奈川・箱根町で10日に発生した断水。11日朝、断水が解除されましたが、このあと午後9時から再び断水することが発表されました。箱根町では10日、寒気の影響で水道管が凍結して破裂。水漏れなどの被害が出たほか、浄水場の水不足などによって断水が発生していました。影響は1300世帯に及び、飲食店や土産店では休業する店も相次ぎました。一夜明け、水道管修復の応急処置が完了。午前5時過ぎに断水は全て解除さ