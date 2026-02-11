タレント藤本美貴（40）と横澤夏子（35）が、2人がMCを務める10日放送のテレビ朝日系「夫が寝たあとに」（火曜深夜0時15分）に出演。この日のゲスト、インフルエンサーで原宿系動画クリエーターのしなこ（29）と、しなこや自身も所属する「竹下☆ぱらだいす」らをプロデュースする、あぃりDXに興味を示した。今回は「原宿の最新トレンドSP」。ピンクを基調にした衣装で登場した2人。横澤があぃりに「裏方さんということなんですか