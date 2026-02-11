瀬戸内７県を拠点に活動するアイドルグループ「ＳＴＵ４８」が１１日、神奈川・ラゾーナ川崎プラザで３月４日発売の１３ｔｈシングル「好きすぎて泣く」の発売記念イベントを開催した。中村舞センターの１ｓｔアルバムリード曲「愛の重さ」からスタートし、前日１０日にグループからの卒業を発表したエース・石田千穂のセンター曲「息をする心」を披露。５月３１日に東京・ＫａａａｄｅｖｉａＨａｌｌ（旧ＴＯＫＹＯＤＯＭ