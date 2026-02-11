NPBエンタープライズは11日、2月27日、28 日の「ラグザス 侍ジャパンシリーズ 2026 名古屋」(対中日)に、侍ジャパンのユニホームを着用して出場するサポートメンバーが西川史礁（ロッテ）から山本大斗に変更すると発表した。西川が右前腕屈筋損傷と診断されたため、変更となった。