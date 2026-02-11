チーム刷新が行われているメッツで主砲のフアン・ソト外野手（２７）の左翼に転向が決まった。スターンズ編成本部長が「フアンはレフトで練習し、そこで心地よさを感じていた。ロースターの観点からも我々にとって理にかなった選択だ。話し合って納得がいった。誰もが彼を左翼で起用することに安心感を抱いている。右翼でも左翼でもどちらでも守備面でいい成績を残すと期待している」と米メディア「サ・ミラーＵＳ」などに明かし