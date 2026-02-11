衆院選で議席ゼロに終わった日本保守党の百田尚樹代表のＸ投稿に支援者で知られる元大王製紙会長の井川意高氏が決別を示唆し、党内外に波紋が広がっている。保守党は衆院選で公示前１議席から議席を失う結果に終わった。百田氏はＸに「スポーツの世界でも何でもそうだが、勝敗が決まってから、多くの人たちが一斉に勝因と敗因の分析を披露する。まるで自分は何もかも見通していたかのように」とポストしたことに井川氏は「先生