きれいめな印象の「ボウタイ付きブラウス」。ジーンズと合わせることで、大人カジュアルにもシフトできるアイテムです。そこで今回紹介するのは【GU（ジーユー）】のボウタイ付きブラウスを使ったジーンズコーデ。グッとサマ見えする、大人に似合う着こなしをぜひチェックしてみて。 ストレートジーンズで程よく力を抜いた着こなし 【GU】「ボウタイブラウス」\2,490（税込）