セレクトショップ【STUDIOUS（ステュディオス）】が【Mame Kurogouchi（マメクロゴウチ）】とのコラボレーションアイテムを2026年2月13日（金）に発売。【Mame Kurogouchi】を象徴するコード刺繍シリーズを、別注カラーのBLACKで再解釈し、数量限定で発売されるコレクションです。 BLACKに有機的な雰囲気を添えるコード刺繍 TOKYOブランドにこだわったリアルクローズなモードスタイル