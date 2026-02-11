ミラノ・コルティナ五輪ミラノ・コルティナ五輪のショートトラックの競技が10日にスタートしたなか、日本スケート連盟は公式インスタグラムに選手村内部での1本の動画を投稿。“寝起きドッキリ”風の映像に、ファンから「素が可愛い」などの声が上がっている。選手村の部屋の扉を開けたのは、10日に行われた女子500メートル予選3組で2位となり、準々決勝に進出した20歳の金井莉佳（日大）。カメラに「いいですか」と言って部屋