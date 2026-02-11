T.N.T 手越祐也（Vo.）、Furutatsu（Ba.）、kyohey（Dr.）、Ryu.(Gt.)の 4 名によるロックバンド T.N.Tは、1月11日の東京・日本青年館ホール公演を皮切りに、初の全国5都市6公演を巡るワンマンツアー「T.N.T 1stLIVE TOUR “THE NEXT TRIGGER”」を開催した。そのツアーファイナル公演を、２月10日、大阪・心斎橋BIGCATで締めくくった。これまでに開催された東京、宮城、愛知、福岡と行われてきたツアーは、本日の