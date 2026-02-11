安在和樹は東京Vや鳥栖でプレーしたJFL・沖縄SVは2月9日、東京ヴェルディやサガン鳥栖などでプレーしたDF安在和樹が現役を引退すると発表した。あわせて「2026JFL CUP」からトップチームコーチに就任することも発表。ファンは「まだ早いだろ」と衝撃を受けている。安在は1994年8月7日生まれ、東京都出身の31歳。東京ヴェルディの下部組織から、2013年にトップに昇格。強烈な左足のキックを武器に、2014年からサイドバックの