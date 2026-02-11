建国記念の日の2月11日、高知県香美市では神武天皇像の修復工事安全祈願祭が行われました。神武天皇像は香美市の繁藤小学校横の高台に設置されているものです。秋から始まる修復工事を前に関係者16人が参加して修復工事の安全を願う神事が行われました。神武天皇像は台座も含めて高さ約15メートルで、1963年に建てられましたが、60年以上が経過して傷みが目立っていて、関係者は修復費用として2500万円を目標に寄付を募るこ