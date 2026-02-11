11日午後5時36分頃、東海地方で震度2の地震がありました。この地震による津波の心配はありません。各地の震度は次の通り。震度2浜松市天竜区震度1島田市、浜松市浜名区、袋井市、湖西市震源地は静岡県西部震源の深さ20キロ地震の規模はマグニチュード3.5と推定されます