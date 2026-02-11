西武の高橋光成投手（２９）が１１日、南郷キャンプで今年初の打撃投手を務めた。４種類の変化球を交えながら村田と仲三を相手に４１球を投げ、５球で空振りを奪うなど上々の投球を披露した。「良かったと思います。今日はストライクを投げることを意識したので、割とストライクが入ったので、良かったです。徐々に徐々に、ゆったりゆったりやっています」オフには、ポスティングシステムを利用してかねてから希望していたメ