2025年5月、茨城県の工場からおよそ1500万円相当の金属などを盗んだとして、ベトナム人の男2人が逮捕されました。2人は先月、覚醒剤を使用したなどとして逮捕されていました。警察によりますと、逮捕されたグエン・ヴァン・チェン容疑者(25)とチャン・トゥアン容疑者(27)は去年5月、つくば市内の工場に侵入し、銅や真ちゅうなど金属約13トン、時価総額1550万円相当を盗んだ疑いが持たれています。2人は知人関係で、施錠されていた