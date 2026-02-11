NPBエンタープライズは11日、22、23日の「ラグザス 侍ジャパンシリーズ2026宮崎」（対福岡ソフトバンクホークス）、27、28日の「ラグザス 侍ジャパンシリーズ2026名古屋」（対中日ドラゴンズ）などに侍ジャパンのユニホームを着用して出場するサポートメンバーの変更を発表。ロッテの西川史礁外野手（22）に代わり、同僚の山本大斗外野手（23）が参加する。ロッテは11日、西川が右前腕を負傷したことを発表。10日の守備練習時