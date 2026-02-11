「第10回兵庫ウインターカップ」が姫路競馬11Rで行われ、下原理騎乗の3番人気ペースセッティング（牡6＝田中一、父ショウケイシング）が2馬身差で快勝した。2着に2番人気のオマツリオトコ、3着は5番人気だった浦和の10歳牡馬オメガレインボーが入った。1番人気の浦和所属ポリゴンウェイヴは4着。スタートではやや滑って出遅れたが、3コーナー付近から徐々に上昇。4コーナーでは4番手につけると、ラストの直線では外から手応え