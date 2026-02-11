読売テレビは18日から、「ドラマのシュララ」枠（水・日曜深夜※関西ローカル）で新たな縦型ショートドラマ『悪夢の不倫バスツアー』を放送する。【場面カット】足湯で危機…『悪夢の不倫バスツアー』より『悪夢の不倫温泉 ―監視対象はあなたです―』に続く「悪夢不倫」シリーズ第2弾。妻との夫婦生活に悩み、スマホばかりいじる夫の渡辺博役に「悪夢の不倫温泉」で主演を演じた和田正人が、そして“話がつまらない妻”さ