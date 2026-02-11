福岡・博多を拠点に活動するアイドルグループHKT48の渕上舞（29）が11日、体調不良による休業から復帰し、昨年5月以来約9カ月ぶりに活動を再開した。自身のX（旧Twitter）を更新し、「先ほどお昼のコンサートで、本日からの活動の再開を発表させていただきました！長らくご心配をおかけしました。あたたかく迎え入れてくださり、本当にありがとうございました」と投稿した。この日、グループは福岡サンパレスホテル＆ホールでコン