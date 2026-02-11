コミックマジックの第一人者・ゼンジー北京（86）が11日、大阪市のエルセラーンホールで「令和八年関西演芸協会まつり」に出演した。大阪文化の担い手である上方の演芸家で構成する関西演芸協会が行う同公演には曲芸、手品、落語、漫談、音頭、歌謡、漫才など総勢85人が出演した。北京は「タネモシカケモ、チョトアルヨ」などのおなじみのフレーズは出さなかったが、ハンカチや巨大トランプのネタを見せながら「ワシの（ネタ）、