巨人の宮崎春季キャンプは初の紅白戦を迎えました。戦うのは選手たち。その裏で働く広報部たちの活躍にも注目してみました。本紙公式ＹｏｕＴｕｂｅ「報知プロ野球チャンネル」では宮崎、沖縄での１か月に密着。日々の取材からグラウンド内外の情報をお届けします。＊＊＊＊＊＊紅白戦前のサンマリンスタジアムに、懐かしの歌が流れた。まだ肌寒さが残る宮崎県だからではないが、「♪ さ〜む〜い〜夜だ〜か〜ら」な