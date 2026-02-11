◆第１１９回京都記念・Ｇ２（２月１５日、京都・芝２２００メートル）追い切り＝１１日、栗東トレセン中日新聞杯からの重賞連勝を狙うシェイクユアハート（牡６歳、栗東・宮徹厩舎、父ハーツクライ）は、坂路で単走。一歩一歩、力強い脚さばきで駆け上がり、最後もシャープに伸びた。５５秒０―１２秒８をマーク。宮調教師は「今日は馬場が悪かったのでサラッと。使うたびに良くなっている」と満足げだった。３勝クラスの卒業