◆練習試合日本ハム３―３楽天（１１日・名護）捕手への「ファウルフライが」、風のいたずらで「投ゴロ」に“変身”する珍プレーが起きた。同点の９回裏無死、楽天・日当直喜投手の３球目をスイングした日本ハム・野村佑希内野手の打球が、一塁ベンチ方向へ高々と上がった。しかし、水上桂捕手が追いかけた飛球は風で大きく流され、追いかけた方向とはまったく違う左打席近くのファウルグラウンドにポトリと落ちた。ところ