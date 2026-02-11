第66代横綱・若乃花の花田虎上さんが2月9日、自身の公式ブログを更新し、ランチでイタリア料理を楽しんだことを報告しました。 【写真を見る】【 花田虎上 】渡り蟹の大盛りパスタを満喫「メニューに大盛りがあると頼まないと失礼かなぁと…」ランチのイタリアンで花田さんは「治療が終わってからランチはイタリアンにしました」と投稿。前菜盛り合わせやパスタを堪能した様子を写真付きで紹介しています。 前菜盛