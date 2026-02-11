ＷＢＣ日本代表のソフトバンク・松本裕樹が１１日、宮崎キャンプで侍への意気込みを語った。「（ＷＢＣは）すごい人たちが出る大会だなとは思っていました。ただただプレッシャーと戦うだけ。（役割は）実際どうなるか分からないですけど、どっちにしろ１イニングをしっかり抑えるというところは変わらないので。それに向けてしっかり準備していけたら」と話した。ブルペンではＷＢＣ球での投げ込みを続けており、フォークなど変