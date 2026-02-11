女優の藤原紀香（54）が10日、アメーバオフィシャルブログを更新。タレントのはるな愛（53）の半生を描いたNetflix映画「ThisisI」が同日より動画配信サービス「Netflix」で世界配信スタートしたことを報告し、作品への熱い思いと、はるなとの四半世紀にわたる絆をつづった。この日、藤原は「Netflix映画「This is I」本日より配信開始！」と題してブログを更新。「昨日、出演者が同席する特別上映で本作を拝見し、終始、