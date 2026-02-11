衆議院選挙で大敗した中道改革連合は11日、議員総会を開き、13日に代表選を行うことを決めた。【映像】記者の質問に答える階猛氏野田・斉藤の両共同代表が辞任を表明するなか、今回の衆院選で岩手1区から8回目の当選を決めた階猛氏（59）が立候補を表明した。「小選挙区で当選させていただいた数少ない議員のひとりとして、責任をもってこの党をしっかりとした存在にもっていくつもりで、火中の栗を拾うつもりで立候補を決断し