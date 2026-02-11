るるぶ&more.からの予約が便利！ ▶▶るるぶトラベルのお得な宿泊予約はコチラ！草津温泉の人気旅館・ホテルランキング 草津温泉ってどんなところ？草津温泉は、群馬県吾妻郡草津町にある日本の代表的な温泉地。標高約1200mの高原に位置し、豊富な湧出量と強い酸性泉が特徴です。草津温泉の自然湧出量は毎分約3万2000ℓ以上で、日本一の湧出量を誇ります。温泉街の中心には「湯畑」とよばれるシンボルがあ