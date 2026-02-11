大正時代の古民家をリノベしたコーヒーショップ「PERCHE COFFEE ROASTERS」は、大通りから一本入った住宅街の一角にあるコーヒーショップです。大正6年（1917）に建築された古民家をリノベーション。古い建物が好きな店主の野々村さんが一目惚れした物件なのだとか。天井には建築当時の梁が残っている店名の「PERCHE」はフランス語で「とまり木」という意味で、「若い人からシニア層までいろいろなお客さんがほっと息がつけるよう