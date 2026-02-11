【モデルプレス＝2026/02/11】モデルのとうあが11日、東京・TBS赤坂BLITZスタジオで開催されたTGCとTBSのコラボレーションイベント「TBS AKASAKA COLLECTION produced by TGC」に出演した。【写真】とうあ「努力の賜物」美腹筋がすごい◆とうあ、美腹筋披露とうあは、セットアップにクロップド丈のシャツ、リムレスメガネを合わせたコーディネートを披露。美しい腹筋を際立たせ、堂々とランウェイを闊歩した。このランウェイを受け