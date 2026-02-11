メ～テレ（名古屋テレビ） 名古屋市で11日、新たな路面公共交通システム「SRT」の運行開始を前に、記念式典が行われました。 「SRT」は2台の車体がつながっている連節バスで、全長約18m、乗車定員は122人です。 運行ルートは、名古屋駅と栄を広小路通などでつなぐ5.6kmです。 13日の運行開始を前に記念式典が行われ、広沢一郎市長らが試乗しました。 「名古屋駅と栄は、これまで地下鉄で移動するのがメイ