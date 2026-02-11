１１日の香港マーケットは、主要８８銘柄で構成されるハンセン指数が前日比８３．２３ポイント（０．３１％）高の２７２６６．３８ポイント、本土企業株で構成される中国本土株指数（旧Ｈ株指数）が２５．４３ポイント（０．２８％）高の９２６８．１８ポイントと３日続伸した。売買代金は２１７２億１７５０万香港ドル（約４兆２５９６億円）に縮小している（１０日は２３４０億３９６０万香港ドル）。中国の政策に対する期待