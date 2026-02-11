ガンダムシリーズ最新作品となる、映画『機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ キルケーの魔女』の興行成績が15億円を突破しました。公開11日間での興行収入は15億3228万4040円、観客動員数は91万4106人となっています。（※興行通信社調べ）これは大人気を博した、劇場先行版『機動戦士Gundam GQuuuuuuX(ジークアクス) -Beginning-』の公開10日間の興行成績と並ぶ勢い。（興行収入：14億3279万4300円、観客動員数85万6371人※興