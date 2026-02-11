長江で戯れるスナメリ。（資料写真、南京＝新華社配信）【新華社南京2月11日】中国の長江に生息するスナメリの個体数が回復しつつある。かつて急減が危惧されていたこの淡水性のクジラ類は近年、各地で目撃例が増え、流域生態系の改善を象徴する存在となっている。長江はアジア最長の河川で、中国の11省・直轄市にわたる流域を潤している。2016年に中国で正式に実施された「長江経済ベルト発展戦略」は、流域全体の発展に関わ