水曜日は広い範囲で雨や雪が降りましたが、木曜日は太平洋側で青空が戻りそうです。週末にかけて全国的に気温が上がり、週末は西日本や東日本で15℃を超える所が多くなりそうです。木曜日は太平洋側で朝から晴れる所が多いでしょう。一時的に冬型の気圧配置となるため、北陸から北の日本海側は雲が広がりやすく、雪や雨の降る所がある見込みです。北日本は風も強くふぶく所もあるため、車の運転などご注意ください。朝の気温は広い