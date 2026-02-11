俳優の神尾楓珠さん（２７）とアイドルグループ「欅坂４６」の元メンバーで俳優の平手友梨奈さん（２４）が結婚したと、２人が連名で１１日、発表した。２人は「それぞれの歩んできた道が交差し、こうして一つの道となりました。日々感謝の気持ちを忘れずに、自分たちらしく歩んでまいります」とコメントした。