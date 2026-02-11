11日午後5時36分ごろ、静岡県で最大震度2を観測する地震がありました。【詳細】各地の震度一覧・最新LIVE気象庁によりますと、震源地は静岡県西部で、震源の深さはおよそ20km、地震の規模を示すマグニチュードは3.5と推定されます。この地震による津波の心配はありません。最大震度2を観測したのは、静岡県の浜松天竜区です。【各地の震度詳細】■震度2□静岡県浜松天竜区■震度1□静岡県浜松浜名区袋井市湖西市島田市□長野県