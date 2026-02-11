国務院報道弁公室は2月11日の記者会見で、「2026新春を楽しく買い物」春節特別キャンペーンと、春節期間中の市場供給の安定確保に関する状況を説明しました。中国商務部の盛秋平副部長は会見で、「各国の友人らが春節の雰囲気に満ちた中国を体験しに訪れることを歓迎する。政策面でも準備を整えている」と述べました。例えば、国家インターネット情報弁公室や商務部を含む11の部門が、外国人入国者に対するデジタルサービスの利便