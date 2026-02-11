中国外交部の馬朝旭副部長とインドのビクラム・ミスリ外務次官は2月10日、ニューデリーで新ラウンドの中印戦略対話を開催しました。双方は国際情勢や国内外政策、共通の関心を持つ国際・地域問題、両国関係などについて友好的で率直かつ踏み込んだ意見交換をしました。双方は、中印両国が戦略的な高い視点と長期的な角度から両国関係を捉えて処理し、両国が競争相手ではなくパートナーであり、脅威ではなく発展のチャンスであると