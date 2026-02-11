NPBエンタープライズは11日、2月27日、28日にバンテリンドームで行われる対中日戦「ラグザス 侍ジャパンシリーズ 2026 名古屋」で野球日本代表「侍ジャパン」のサポートメンバーに選出されていた西川史礁外野手（ロッテ）の辞退を発表した。代わって山本大斗外野手が追加招集された。西川はロッテ宮崎キャンプでの10日の守備練習で右前腕に違和感を訴えた。都城市内の病院で診断受け、右前腕屈筋損傷と診断されたと球団から発