¼ó¤¬?¤â¤Õ¤â¤Õ?»Ñ¤Ë¤Ê¤ë¥Ø¥Ö¥óNHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×¤Ï12Æü¡¢Âè19½µ¡Ö¥ï¥«¥ì¥ë¡¢¥·¥Þ¥¹¡£¡×¤ÎÂè94²ó¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£¥Ø¥Ö¥ó¡Ê¥È¥ß¡¼¡¦¥Ð¥¹¥È¥¦¡Ë¤ò¾¾¹¾¤Ë»Ä¤é¤»¤ë¤¿¤á¡¢¶Ó¿¥¡ÊµÈÂôÎ¼¡Ë¤ÏÏ¢Æü¡¢¤¢¤Î¼ê¤³¤Î¼ê¤È¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤òÂ³¤±¤ë¡£Â£¤êÊª¤Î¥³¡¼¥È¤Ç?¤â¤Õ¤â¤Õ?»Ñ¤Ë¤Ê¤ë¥Ø¥Ö¥ó¤Î¾ìÌÌ¼Ì¿¿¤â¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£°ìÊý¡¢¥È¥­¡Ê郄ÀÐ¤¢¤«¤ê¡Ë¤Ï¥µ¥ï¡Ê±ß°æ¤ï¤ó¡Ë¤Î¸ÀÍÕ¤¬¤º¤Ã¤È°ú¤Ã¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£µ¤»ý¤Á¤¬ÍÉ¤ì¤ëÃæ¡¢¥È¥­¤Ï¥¿