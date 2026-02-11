自民党の歴史的な大勝で終わった衆議院選挙から一夜明けた９日午後。会見に臨んだ高市総理の表情は固く引き締まっていました。この会見で高市総理が言及したのは「食料品の消費税減税」や「安全保障の強化」、そして「憲法改正」でした。選挙で大勝したことで「数の力」は得たものの、それぞれの政策が実現されることになるのでしょうか。そして私たちの暮らしはどう変わるのでしょうか。政治学者で法政大学大学院の白鳥浩教授